PAGELLE JUVENTUS-CHIEVO/ I padroni di casa iniziano il girone di ritorno come lo hanno chiuso. La Juventus vince in casa grazie ai gol di Costa e Can nel primo tempo e di Rugani nella ripresa. Dybala sempre più a suo agio nel ruolo di rifinitore esatla il gioco bianconero. Il Chievo cade sotto le qualità tecniche degli avversari nonostante uno strepitoso Sorrentino,protagonista di ottimi interventi, su tutti il rigore parato a Ronaldo, non in serata. Inconcludenti Pellissier e Meggiorini

JUVENTUS

Perin 6 – Pronto e reattivo quelle poche volte che viene chiamato in causa.

De Sciglio 6,5 – Presente in pieno nel gioco bianconero sia in copertura che in fase d’attacco. Sovrapposizioni e cross interessanti sulla sua verticale.

Rugani 7 – Sempre sul pezzo non manca di attenzione. Ordinato negli anticipi. Su punizione salta da solo e di testa trova la rete.

Chiellini 6,5 – Guida il reparto con sicurezza. Ci mette il fisico e contiene gli avversari.

Alex Sandro 6,5 – Intesa con Bernardeschi sulla fascia esterna. Non concede campo chiudendo tutti gli spazi.

Bernardeschi 6,5 – Tra i più incisivi nel primo tempo. Le azioni più importanti sono arrivate dal suo lato. Nella ripresa è carente e impreciso ma aiuta in copertura e prova un tiro dalla distanza parato da Sorrentino. Dal 86’ Spinazzola - sv

Emre Can 7 - Recupera un numero non indifferente di pallone, nel complesso partita positiva. Bene negli inserimenti, si fa trovare pronto da Dybala nel momento del raddoppio, primo gol in bianconero.

Matuidi 6,5 – Solita prestazione di sostanza. Si fa trovare pronto davanti alla difesa per l’uscita con la palla al piede.

D. Costa 6,5 – Affonda e parte, nell’uno contro uno gli avversari non lo tengono. Parte da destra ma spazia per tutto il fronte d’attacco. Con una bella azione personale salta il centrocampo veronese e con un tiro potente di sinistro va in rete. Cala nel secondo tempo. Dal 75’ Bentancur - sv

Dybala 7 – Continua a posizionarsi tra le linee e legare il gioco. Segna meno ma sicuramente ha trovato la sua posizione in campo. Inventa e crea come nell’azione che innesca il raddoppio di Can.

Ronaldo 5,5 – Poco brillante non una delle sue migliori serate in bianconero. Sorrentino ci mette del suo parandogli il rigore.

All. Allegri 6,5 – Cambia modulo e uomini per sopperire ad alcune mancanze ma la differenza non si sente.

Chievo

Sorrentino 6,5 – Prende tre gol ma dimostra ancora una volta di essere un grande portiere nonostante l’età.

Prontezza di riflessi su Alex Sandro in avvio di ripresa, ha il merito di parare il primo rigore in Italia a Ronaldo.

Bani 5 – Il meno attento del reparto. Non ha il passo di Costa e soffre le sovrapposizioni di De Sciglio.

Rossettini 6,5 – Partita di sostanza, chiude lo specchio della porta e anticipa con precisione gli attaccanti avversari.

Tomovic 5,5 - Soffre come tutta la linea difensiva le qualità dei bianconeri.

Depaoli 6 – Lotta con Sandro e fatica a contenere Bernardeschi e Costa in più di un’occasione. Dal 66’ Jaroszynski sv – Minuti di passerella poco altro.

Hetemaj 5,5 – Inizia meno preciso del solito, migliora con il passare dei minuti ma non si esalta. Dal 62’ Vignato 6 – Entra bene in partita, partecipa alla manovra.

Radovanovic 6– Prestazione silenziosa ma efficace. Smista palloni per i compagni e tenta di impostare il gioco veronese.

Kiyine 6 – Lento in copertura prova a contenere l’esuberanza di Costa. Si propone in avanti con spunti interessanti creando qualche difficoltà alla difesa avversaria nella ripresa.

Giaccherini 6,5 – Si muove tanto su tutto il fronte d’attacco dando poche certezze alla retroguardia bianconera. Carente nel pressing sui giocatori avversari.

Pellissier 5 – Contenuto da Rugani non riesce a dare profondità alla squadra. Dal 65’ Stepinski 5,5 – partecipa a qualche azione ma non concretizza.

Meggiorni 5,5 – Suo il primo tiro della partita nello specchio della porta poi svanisce. I centrali juventini non gli concedono spazio.

All. Di Carlo 5,5 – La squadra è ben messa in campo ma non contiene le velocità degli esterni bianconeri. Prova il tutto per tutto con i cambi ma non ci riesce.

Arbitro Piccinini 6 – Partita corretta gestita con tranquillità. Giusto il rigore per i bianconeri.

TABELLINO

JUVENTUS-CHIEVO:3-0

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro ( 89’ Kean); Bernardeschi( 86’ Spinazzola), Emre Can, Matuidi, D. Costa( 75’ Bentancur); Dybala, Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Cancelo, Khedira. All. Allegri.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Tomovic; Depaoli (66’ Jaroszynski, ) , Hetemaj( 62’ Vignato), Radovanovic, Kiyne; Giaccherini; Pellissier (65’ Stepinski) , Meggiorni. A disp.: Semper, Caprile, Cesar, Tanasijevic, Rigorni, Burruchaga, Leris, Djordjevic, Gruba. All. Di Carlo.

Marcatori: 14’ D. Costa (J), 46’ Emre Can (J), 84’ Rugani(J)

Arbitro: Piccinini Sez. di Forlì

Ammoniti: 51’ Bani (C), 80’ De Sciglio (J), 83’ Kiyine (C)

Espulsi:

