JUVENTUS-CHIEVO VOTI PRIMO TEMPO/ A Torino il primo tempo si conclude sul 2-0. Douglas Costa con una bella azione personale salta gli avversari e sblocca la partita. Il Chievo si chiude molto dietro la linea della palla ma aspetta e cresce nel gioco. Costa e Bernardeschi fanno la differenza con azioni in velocità. Giaccherini e Radovanovic impostano e fanno ripartire la squadra di Verona. Dybala quando sembra essere meno presente nel gioco inventa e innesca Emre Can al centro dell’area per il raddoppio.

JUVENTUS

Perin - 6

De Sciglio - 6

Rugani – 6

Chiellini - 6

Alex Sandro - 6

Bernardeschi – 6,5

Emre Can – 6,5

Matuidi - 6

D. Costa - 6,5

Dybala - 6,5

Ronaldo -6

All. Allegri - 6

Chievo

Sorrentino - 5,5

Bani – 5,5

Rossettini – 6,5

Tomovic - 6

Depaoli - 6

Hetemaj - 6

Radovanovic – 6,5

Kiyne - 6

Giaccherini – 6,5

Pellissier - 6

Meggiorini - 5,5

All. Di Carlo - 6

Arbitro Piccinini 6

TABELLINO

JUVENTUS-CHIEVO:2-0

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, Emre Can, Matuidi, D. Costa; Dybala, Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Cancelo, Spinazzola, Khedira, Bentancur, Kean. All. Allegri.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Tomovic; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic, Kiyne; Giaccherini; Pellissier, Meggiorni. A disp.: Semper, Caprile, Cesar, Tanasijevic, Jaroszynski, Rigorni, Burruchaga, Leris, Djordjevic, Grubac, Stepinski, Vignato. All. Di Carlo.

Marcatori: 14’ D. Costa (J), 46’ Emre Can (J).

Arbitro: Piccinini Sez. di Forlì

Ammoniti:

Espulsi:

