Juventus, Khedira out: ecco le condizioni del tedesco

JUVENTUS CHIEVO INFORTUNIO KHEDIRA / Tira un sospiro di sollievo Massimiliano Allegri per le condizioni di Sami Khedira.

Il centrocampista tedesco, fuori dall'undici iniziale per il match tra, ha rimediato soltanto una botta al ginocchio nell'ultima rifinitura e non è stato utilizzato dal 1' a scopo precauzionale dal tecnico bianconero., che si accomoderà comunque in panchina, dovrebbe tornare disponibile già domenica sera per la trasferta dell''Olimpico' contro la