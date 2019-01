CALCIOMERCATO JUVENTUS FILIPE LUIS / Accostato in Italia a Juventus, Inter eMilan, Filipe Luis ha parlato del suo futuro in un'intervista a 'globoesporte': "Il mio contratto scade a giugno: quando sono arrivato dal Chelsea il mio piano era ritirarmi qui all'Atletico. Avevo 30 anni, avrei concluso il contratto a 33-34 anni, rinnovato per altri due-tre anni e continuato a giocare qui.

Era perfetto per me. Ma sappiamo che nel calcio accadono molte cose. L'Atletico ha una regola: rinnovare anno dopo anno a chi ha più di 30 anni. Ora però hanno fatto un quadriennale ache ne ha 31, hanno fatto contratti lunghi a me e, quando avevamo 30 anni. Dipende dal momento. Alla fine del mercato, mi hanno promesso che avrebbero fatto uno sforzo con un'offerta di rinnovo: spero che arrivi una proposta per un contratto di due o tre anni per chiudere la mia carriera qui. Accettare un contratto di un anno? È difficile competere con un'offerta triennale. Non chiude le porta al ritorno in Brasile, ma la mia priorità è l'Europa".