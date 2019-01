CALCIOMERCATO GENOA BOCA JUNIORS/ Non solo Piatek, il Genoa potrebbe cedere ancora in questa sessione di calciomercato.

Stando infatti a quanto riportato da 'TNT Sports LA', il Boca Juniors sarebbe a caccia di un difensore centrale e, dopo i ripetuti no ricevuti per, avrebbe messo nel mirino Lisandro. L'argentino ex Inter è in prestito a Genova dal Benfica e non sta trovando spazio in questa stagione. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Il classe 1989 ha infatti totalizzato soltanto una presenza con la maglia del Grifone, nella sconfitta in Coppa Italia contro la Virtus Entella.

