CALCIOMERCATO SASSUOLO BOATENG BARCELLONA REAL MADRID/ Kevin Prince Boateng, attaccante del Sassuolo, è destinato a lasciare l'Italia per il Barcellona.

Il ghanese è il colpo a sorpresa di questa sessione di calciomercato per il club catalano ma in un 'intervista del 2017 l'ex Milan aveva un'altra preferenza in Spagna. Ai microfoni di 'MarcaTv' infatti, KPB ha ammesso la sua simpatia per il Real Madrid: "Nel Clasico tifo i Blancos, se dovessi scegliere fra loro e il Barcellona sceglierei la Camiseta Blanca". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!