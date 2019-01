JUVENTUS CHIEVO KHEDIRA / A sorpresa nella formazione che Allegri manderà in campo in Juventus-Chievo non ci sarà Sami Khedira: il centrocampista tedesco era dato titolare ma ha accusato un problema fisico durante la rifinitura.

Come appreso dall'inviato di Calciomercato.it, l'exha avvertito un fastidio al ginocchio, da qui la decisione di non schierarlo titolare in attesa di valutare l'entità dell'infortunio. Al posto di Khedira, Allegri manderà in campopassando dal 4-3-3 al 4-4-2 con il brasiliano esugli esterni.