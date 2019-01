CALCIOMERCATO BARCELLONA BOATENG / Kevin-Prince Boateng si appresta a diventare un nuovo calciatore del Barcellona: il ghanese si appresta a lasciare la Serie A e a vestire la maglia blaugrana per la seconda metà di stagione dopo appena sei mesi al Sassuolo. L'ex Milan è soltanto l'ultimo calciatore che i calatani prelevano dal nostro campionato: ma come sono andati i precedenti, top o flop?

Tra i primi si può citare Alexis Sanchez, acquistato dall'Udinese e protagonista con i blaugrana (47 gol in 147 presenze) prima di trasferirsi all'Arsenal.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E gli altri? Se non si tratta di flop poco ci manca: numeri alla mano Ibrahimovic non fece male nel suo anno alma il feeling connon scoppiò e dopo un anno andò via. Rendimento altalenante anche per, un altro acquisto italiano. Sul viale del tramonto lasciarono la Serie A per approdare in blaugrana anche, ma senza lasciare il segno. Meglio è andata ache in due stagione riuscì a disimpegnarsi bene nella, non lo stesso si può dire di, una meteora o poco più al Camp Nou. E tra i flop ci sono, acquisti sontuosi (e sbagliati) della Lazio di Cragnotti.