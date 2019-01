JUVENTUS CHIEVO FORMAZIONI / Chiellini vince il ballottaggio con Bonucci e affiancherà Rugani nella difesa della Juventus per il posticipo di questa sera contro il Chievo. Massimiliano Allegri lascia fuori Cancelo e Bentancur (non al massimo) e manda in campo Douglas Costa e Bernardeschi come esterni in un 4-4-2.

Per la difesa Spinazzola in vantaggio su Alex Sandro, diffidato. In attaccosi affiderà invece ad un coperto 5-3-2, con capitandi punta.

Juventus-Chievo, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Spinazzola; Douglas Costa, Emre Can, Matuidi, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Allegri

Chievo (5-3-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba, Jaroszynski; Hetemaj, Radovanovic, Giaccherini; Pellissier, Stepinski. All.: Di Carlo

