GENOA MILAN BORINI / In attesa di Piatek, il Milan ritrova Borini: è dell'ex Sunderland il gol che sblocca la sfida con il Genoa, poi chiusa dalla rete di Suso. Nel post gara lo stesso Borini ha parlato a 'Sky': "Abbiamo sofferto nei primi venti minuti ma siamo stati 'muratori' anche considerate le condizioni del campo.

Speravo di poter giocare di più, ora è arrivato il gol: vuole dire che lavorare con costanza paga".

Inevitabile parlare del possibile arrivo di Piatek: "Con lui per il quarto posto? Oggi non c'era lui, né Higuain in campo eppure abbiamo vinto 2-0 su uno dei campi più difficili della Serie A. La squadra c'è e sa tirare fuori la grinta anche dopo la sconfitta in Supercoppa: abbiamo reagito nella maniera giusta".

