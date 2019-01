CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS FEKIR LIVERPOOL/ Nabil Fekir, trequartista del Lione, poteva essere uno dei colpi più costosi dell'ultima sessione di calciomercato estiva. Il Liverpool di Klopp infatti, aveva messo sul piatto ben 60 milioni di euro per portare il giocatore della nazionale francese in Premier League. Una trattativa destinata alla chiusura che, a sorpresa, è saltata proprio nelle fasi conclusive. Ma Fekir, stando a quanto riportato negli ultimi giorni dal 'Liverpool Echo', vede il suo futuro lontano dalla Francia e dalla Ligue 1 e potrebbe diventare un obiettivo di mercato anche per le big italiane, in particolare Inter e Juventus, pronte a mettere a segno colpi stellari il prossimo luglio.

Calciomercato Inter, Fekir per la trequarti: ecco come si può fare

La valutazione di mercato di Fekir è di quelle astronomiche. I 60 milioni che il Liverpool era pronto a sborsare la scorsa estate potrebbero non bastare più e l'Inter, nonostante l'enorme potenza economica di cui dispone il gruppo Suning, sarebbe disposta a sacrificare due big per arrivare al classe 1993. Il primo potrebbe essere Ivan Perisic. Il croato sembra ai titoli di coda nella sua esperienza nerazzurra, soprattutto dopo le sue dichiarazioni di un possibile addio negli scorsi mesi. L'altro 'top' sulla lista delle cessioni sarebbe Radja Nainggolan. Il belga non è ancora riuscito ad incidere come ci si aspettava e le vicende extracalcistiche, potrebbero portare l'ex Roma lontano da Milano, con l'ipotesi cinese sempre più forte. Occhio però anche alla Juventus ed alle classiche manovre di disturbo di Fabio Paratici. Il direttore sportivo bianconero, per far alzare il prezzo del cartellino di Fekir, potrebbe inserirsi in una possibile trattativa per Fekir.

