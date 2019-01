CALCIOMERCATO HAZARD REAL MADRID CHELSEA / Eden Hazard sta infiammando il mercato internazionale dei calciatori. Il fuoriclasse del Chelsea infatti potrebbe seriamente lasciare Londra a fine stagione perché intenzionato a cambiare aria e ad approdare in un club che punti costantemente a vincere i titoli più importanti. Nelle ultime ore, il belga avrebbe sciolto ogni riserva e avrebbe deciso dove approdare a fine stagione.

Hazard lascerà il Chelsea a fine stagione.

Il portale iberico 'marca.com' ha rivelato che l'attaccante non è intenzionato a scuotere ulteriormente il Chelsea, forzando la cessione. Per questo motivo il classe '91 avrebbe rimandato la sua partenza in estate, momento in cui chiederà formalmente alla propria dirigenza di andare al, club dei suoi sogni fin da quando giocava nel. Consapevole della volontà del proprio calciatore, il Chelsea sarebbe pronto a chiedere 100 milioni di euro ai blancos. Quest'ultimi sperano di rivedere al ribasso la richiesta londinese, poiché a giugno Hazard avrà un solo anno di contratto.