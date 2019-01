GENOA-MILAN 0-2 BORINI SUSO SERIE A VENTESIMA GIORNATA GATTUSO PRANDELLI CLASSIFICA - Nel primo posticipo del lunedì, valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, il Milan batte il Genoa a domicilio e si riporta al quarto posto in classifica, l'ultimo utile per un posto nella prossima Champions League. Nel primo tempo, sono i rossoblu di Cesare Prandelli a comandare il gioco e mettere in difficoltà gli avversari, con Gigio Donnarumma sugli scudi a salvare la proprio porta. Cenni di ripresa rossonera arrivano già sul finire della prima frazione, grazie al palo colpito da un ottimo Paqueta, all'esordio nella massima serie. Ma è nel secondo tempo che la squadra di Gennaro Gattuso, oggi squalificato, colpisce e affonda i liguri.

Al 72' èa concretizzare un assist al bacio di, subentrato all' infortunato Zapata nei primi minuti della gara.colpisce la traversa, machiude la partita in contropiede a sette minuti dal termine: palla in profondità die lo spagnolo di destro trafiggecon un colpo da biliardo. Nei restanti minuti, non succede nulla di significativo. Adesso, Genoa e Milan si ritroveranno, ma al tavolo delle trattative per discutere del possibile ingaggio dei meneghini di, conormai diretto verso il

RISULTATO E MARCATORI

GENOA-MILAN 0-2

72' Borini, 83' Suso

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 53, Napoli 47, Inter 40, Milan 34, Roma 33, Lazio 32, Atalanta 31, Sampdoria 30, Parma 28, Torino 27, Fiorentina 27, Sassuolo 26, Cagliari 21, Genoa 20, Udinese 18, Spal 18, Empoli 17, Bologna 14, Frosinone 10, Chievo* 8



*una partita in meno

