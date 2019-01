CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI / Una luna di miele durata poco, poi per Maurizio Sarri sono iniziati i problemi alla guida del Chelsea: quarto posto in campionato, distante dalla capolista Liverpool e insidiato da Arsenal e Manchester United, e le critiche che si fanno sempre più insistenti.

Così in conferenza stampa è arrivato lo sfogo in italiano contro la squadra che non ha il giusto atteggiamento ma intanto c'è chi giura che l'exè destinato ad essere esonerato. E' Garyche parlando a 'Sky' dichiara: "Sarri sa che verrà licenziato nei prossimi 18 mesi o due anni, questo è inevitabile al Chelsea. Quando i manager sembrano avere il controllo dello spogliatoio nei primi mesi, in seguito si rendono conto che c'è un gruppo difficile al Chelsea. Negli ultimi 10-15 anni, i calciatori hanno avuto il potere di rimuovere i manager. È uno spogliatoio che può accendersi e spegnersi come un rubinetto, ha fatto così per anni".