GENOA MILAN CRISCITO PIATEK / "Abbiamo sprecato tante occasioni, peccato non aver fatto gol". Così Domenico Criscito alla fine del primo tempo di Genoa-Milan (0-0).

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ai microfoni di 'Sky Sport' il capitano rossoblù ha poi 'ridimensionato', oggi squalificato - non è presente nemmeno in tribuna - e ormai diretto proprio ai rossoneri: "Per noi è un giocatore molto importante, ma in attacco abbiamo altri giocatori validi come. Ora bisognerà continuare così, sono convinto che possiamo farcela a prendere i tre punti".