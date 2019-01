CALCIOMERCATO INTER ZAPATA / Protagonista di questo scorcio di stagione con il poker di reti al Frosinone che lo ha issato in testa alla classifica dei marcatori, Duvan Zapata si gode il momento.

L'attaccante dell'è stato accostato all'per la prossima stagione e si è parlato anche di accordo già raggiunto ma, intervenuto a 'gazzetta.it', il suo agente Fernandofa chiarezza: "L'Inter è un grandissimo club, tra i più importanti in Italia e nel mondo, ma sono solo voci. Smentisco categoricamente che ci sia un accordo per il suo passaggio a Milano a fine stagione". Tutte le notizie di mercato dell'Inter: CLICCA QUI

Il futuro di Zapata è all'Atalanta, come raccontato da Calciomercato.it, anche se il procuratore non chiude la porta ad eventuali offerte importanti: "Nel calcio 'mai dire mai'. Se un domani dovessero presentarsi delle possibilità convenienti per calciatore e società potremmo parlarne, ma oggi il mondo di Duvan si chiama solo ed esclusivamente Atalanta. E vuole dare il massimo per questi colori".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui