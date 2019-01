PAGELLE TABELLINO GENOA MILAN/ Con le unghie e coi denti il Milan conquista tre punti pesantissimi a Marassi contro il Genoa e ritrova nuovamente il 4° posto. Il Genoa spreca e cade in casa sotto i colpi di Suso e Borini.



GENOA



Radu 6 - Una partita senza troppi sforzi: non ha colpe sui gol, compie un grande intervento sullo 0-0 su Borini.



Biraschi 5 - Nel secondo tempo perde il contatto fisico con Cutrone e lascia troppo spazio a Borini che, con coraggio, trova anche la rete. 76' Pereira sv.



Romero 6 - Tiene botta finchè può, poi il Genoa attacca, si sgretola ed è costretto a soffrire.



Zukanovic 5,5 - Perde Suso in occasione del raddoppio rossonero, macchia così una partita positiva.



Criscito 6 - Partita coraggiosa, a tutto campo. Su e giù sulla fascia sinistra con però la troppa leggerezza nel contrastare le avanzate di Conti.



Lazovic 6 - Dalla destra è una spina nel fianco per Rodriguez che riesce a contenerlo non senza affanni solo nella ripresa.



Rolon 5 - Arriva al 90' ammonito perchè graziato e non sanzionato nel primo tempo. Avrebbe meritato il doppio giallo.



M. Veloso 6 - Partita ordinata, mente del Genoa e sinistro vellutato che per poco complica i piani dei rossoneri.



Bessa 5,5 - Occasionissime sciupate da due passi che pesano eccome sul Genoa che avrebbe meritato qualcosa in più.



Kouamè 5,5 - Tante occasioni ma mai pericoloso a dovere dalle parti di Donnarumma.



Pandev 5 - Un match decisamente sottotono per chi questa partita la vive sempre come un Derby. Sciupa un paio di occasioni importanti. Dal 58' Favilli 5 - Si perde tra Abate e Musacchio e non la tocca praticamente mai.



All.: Prandelli 5,5 - Il Genoa avrebbe meritato di più per quanto creato. Pesano le tante occasioni sciupate.





MILAN



Donnarumma 7,5 - Assoluto protagonista del Milan, salva in più occasioni il risultato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ci mette la pezza con istinto e bravura.Abate 6,5 - Costretto a scalare nel ruolo di centrale dal quarto d'ora, altra prestazione di altissimo livello ad annullare Pandev e Favilli.Musacchio 6 - Ci mette grinta e senza fronzoli sbroglia situazioni pericolose.Zapata sv - Costretto a lasciare dopo 13' per un guaio muscolare. Dal 14' Conti 6 - In fase difensiva mostra ancora la sua forma non perfetta perdendosi l'uomo più di una volta. Fornisce l'assist che sblocca la partita.Rodriguez 6 - Primo tempo in affanno, poi si ancora nella sua zona ePaquetà 7 - Un palo, lampi di genio e una copertura del campo totale. Ancora segnali positivi.Bakayoko 7 - Le sue lunghe leve sono diga e fiato per il Milan: conquista e gestisce con fisico e intelligenza.Calhanoglu 5,5 - Ancora una partita sottotono, un giocatore ancora da ritrovare. Dal 79' Mauri sv.Suso 7 - E' sempre e solo lui a dare la sensazione di poter far male e creare qualcosa di interessante. Trova un gran gol che chiude il match. Dall'88' Castillejo sv.Cutrone 5,5 - Fornisce un assist per Suso, il resto è troppo poco per chi oggi avrebbe dovuto guidare l'attacco rossonero.Borini 6,5 - Un gran sinistro che per poco diventa un gran gol, un gol che sblocca il match. Non granchè il primo tempo, si riprende alla grande nella seconda frazione.All.: Gattuso 6,5 - Primo tempo inguardabile, poi il Milan esce fuori dal guscio e si prende 3 punti pesanti come un macigno in un momento come questo.: Orsato 6 - Gestione un po' severa dei cartellini ma tiene in pugno il match.: Radu; Biraschi (76' Pereira), Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso, Bessa; Kouamé, Pandev (58' Favilli). A disposizione: Vodisek, Lisandro Lopez, Lakicevic, Gunter, Pezzella, Russo. Allenatore: Prandelli.: G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata (14' Conti), Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu (79' Mauri); Suso (88' Castillejo), Cutrone, Borini. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Laxalt, Simic, Strinic, Bertolacci, Montolivo, Torrasi, Tsadjout. Allenatore: Gattuso.: Orsato (sez. di Schio): 72' Borini (M), 83' Suso (M).: 8' Borini (M), 41' Romero (G), 46' Cutrone (M), 58' Paquetà (M), 70' Rolon (G), 77' Zukanovic (G).: recupero 0' e 3'.