CALCIOMERCATO CAGLIARI OLIVA NACIONAL - Nella notte, vi avevamo anticipato dell'interesse concreto del Cagliari per Christian Oliva del Nacional. Adesso, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la trattativa corre spedita verso la definizione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Confermate le cifre: affare a titolo definitivo da 5 milioni di euro, per il 22enne centrocampista uruguaiano pronto un contratto pluriennale (fino al 2022 o 2023).è atteso a breve in Italia per sostenere le visite mediche, mentre nel frattempo si continua a lavorare in casa rossoblu anche per Nahitandel, anche se molto dipenderà dalla situazione relativa a Nicolò