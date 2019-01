CALCIOMERCATO MILAN PERINETTI PIATEK / C'è Genoa-Milan da giocare ma le attenzione sono tutte sulla trattativa Piatek. Di questo ha parlato a 'Sky' il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti spiegando: "La trattativa non è definita perché ci sono dei passaggi. Paradossalmente è iniziato il campionato ma parliamo di tutt'altro, c'è una partita importante. C'è però il calciomercato, ci sono dinamiche da affrontare: a fine partita avremo la possibilità di aggiornarci dopo la lunga chiacchierata fatta giorni fa e vedremo se questa trattativa può essere conclusa o meno.

Dobbiamo fare una scelta perché potremmo perdere un grande giocatore ma il dubbio che ci assale è: se non lo cediamo, come resta? Più o meno lo stesso dubbio che sta affrontando il Milan con Higuain. Vediamo: i dettagli sono importanti, stasera dopo la partita è l'occasione per un nuovo appuntamento"

COSA MANCA - "I dettagli non posso renderli pubblici, ci sono situazioni in cui ci dobbiamo avvicinare su tanti aspetti".

SOSTITUTO - "Se proprio lo dobbiamo dare via, vediamo. Siamo attivi anche in entrata: siamo vicini a Sturaro, poi se dovesse andare via Piatek ci faremo trovare pronti. Non vogliamo passare per società che cede: siamo vigili per provare a sostituirli al meglio".

