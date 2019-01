CALCIOMERCATO NAPOLI ZANON SUDTIROL / Il Napoli rinforza anche la Primavera settima in classifica a tre punti dalla zona play-off sfruttando i buoni rapporti col Sudtirol, club da cui nell'agosto del 2017 arrivò Lorenzo Sgarbi, attaccante classe '2001 in prestito biennale con diritto di riscatto. Le due società hanno avuto vari incontri per Sgarbi durante questa sessione di mercato, la questione del riscatto è stata rinviata all'estate.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , il Napoli ha preso Simonecentrocampista classe 2001 con la stessa formula dell'acquisto di Bertoli : prestito con diritto di riscatto. Zanon al Sudtirol ha già debuttato in prima squadra, collezionando tre presenze tra campionato, Coppa Italia e Coppa Italia di serie C. Zanon ha vissuto anche l'emozione d'entrare in campo nella storica vittoria contro ilche ha dato al Sudtirol la possibilità d'affrontare ilin Coppa Italia. Al Sudtirol è cresciuto soprattutto come interno destro di centrocampo nel 3-5-2, nel 3-4-1-2 diZanon, invece, potrebbe essere utilizzato soprattutto come esterno destro di centrocampo, in prospettiva della Primavera della prossima stagione sostituirebbe Mezzoni. Zanon è già a Napoli, tra oggi e domani è prevista la firma.