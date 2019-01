CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN / Un po' a sorpresa Allan è diventanto l'uomo del mercato di gennaio: su di lui si sono poggiati gli occhi del Paris Saint-Germain alla ricerca disperata di un rinforzo a centrocampo, forse due se l'infortunio di Verratti dovesse rivelarsi grave, e Tuchel vuole il numero 5 del Napoli. Tutte le notizie di calciomercato: CLICCA QUI!

La società partenopea non ha intenzione di rinunciare all'ex Udinese, entrato anche nel giro della nazionale brasiliana grazie alle sue prestazioni, se non davanti ad un'offerta irrinunciabile.

Quadro chiaro che però, secondo quanto riferisce 'Radio Crc', deve fare i conti con la volontà del calciatore: Allan, infatti, sarebbe attratto dalla possibilità di giocare nel Psg cone ambire alla vittoria della Champions League, oltre che dall'ingaggio da sei milioni di euro prospettato dal club dello sceicco. Proprio per questo, pur trovandosi bene in azzurro, starebbe spingendo affinché la trattativa vada avanti e si chiude positivamente. Proprio in virtù di ciò la vacanza parigina di Aurelio De Laurentiis potrebbe anche trasformarsi in un vertice di mercato con il patron del Psg: in ballo oltre ai milioni utili per il cartellino di Allan anche una ricca sponsorizzazione per il Napoli.