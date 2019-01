Calciomercato Lazio, due messaggi da Caligiuri

CALCIOMERCATO LAZIO CALIGIURI - Daniel Caligiuri è eleggibile per la Nazionale italiana pur non avendo mai giocato in Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nato in Germania nel 1988, l'esterno destro in scadenza nel 2020 con loè stato a più riprese accostato alla, che sta cercando un rinforzo in quel ruolo visto lo scarso rendimento di. Ieri una doppietta decisiva contro ilper mandare un messaggio ai biancocelesti: Caligiuri non ha mai nascosto di voler giocare in Italia. Staremo a vedere se verrà accontentato.