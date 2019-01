CALCIOMERCATO BALOTELLI MARSIGLIA / Spesso accostato a diversi club di Serie A, Mario Balotelli è finalmente in procinto di trovare squadra. Non ci sarà però l'Italia nel futuro di 'SuperMario' che stando a quanto rivelato da 'L'Equipe' sarebbe ad un passo dal Marsiglia di Rudi Garcia.

Manca infatti solo l'ufficialità per l'addio del centravanti italiano al, club con il quale era in rotta ormai da tempo. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato.

Fuori rosa con Vieira (non figura tra i convocati dal 16 dicembre), Balotelli si accinge a cambiare aria con un contratto fino a fine stagione. L'ex milanista dovrebbe guadagnare la bellezza di 3 milioni di euro per uno spezzone di annata che comprende le ultime 17 partite di Ligue 1. Ingaggio monstre dunque per Balotelli che tornerà anche alla caccia della nazionale.

