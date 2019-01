CALCIOMERCATO SASSUOLO BARCELLONA BOATENG / Il Barcellona sta fortemente guardando in Italia per potenziare la propria rosa. I blaugrana sarebbero ad un passo dall'acquistare dal Sassuolo il centrocampista ed attaccante ghanese ex Milan Kevin Prince Boateng.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Si parla di contatti proprio in questi minuti per chiudere l'accordo tra le parti che sarebbero vicinissime. Il numero 27 di De Zerbi ha fin qui messo a segno 5 reti e 2 assist tra Serie A e Coppa Italia e per lui si tratterebbe di un ritorno in Spagna dopo l'esperienza al Las Palmas. Queste i dettagli della trattativa, forniti da 'Sky': prestito oneroso a due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.