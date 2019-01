SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / In attesa dei posticipi di oggi che vedono Genoa e Juventus ospitare rispettivamente Milan e Chievo, la 20esima giornata di campionato ha regalato molti risultati a sorpresa. Torna allora l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che risalta l'importanza dello strumento tecnologico introdotto la passata stagione per aiutare gli arbitri a limitare gli errori. Come di consueto mettiamo poi a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nel primo turno del girone di ritorno ci sono stati diversi episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nell'anticipo della 'Dacia Arena', Mazzoleni è stato richiamato da Aureliano per valutare il contatto in area tra Gervinho e De Paul che ha portato al rigore per il Parma contro l'Udinese.

Serie A, 20esima giornata: risultati e classifica senza VAR

Nel derby tra, invece, il direttore di garatorna sui suoi passi e annulla il gol di: ad inizio azione c'è fuorigioco di Petagna.

Roma-Torino 3-2

Udinese-Parma 1-1

Inter-Sassuolo 0-0

Frosinone-Atalanta 0-5

Fiorentina-Sampdoria 3-3

Spal-Bologna 2-1

Cagliari-Empoli 2-2

Napoli-Lazio 2-1

Genoa-Milan oggi

Juventus-Chievo oggi

CLASSIFICA REALE: Juventus* punti 53, Napoli 47, Inter 40, Roma 33, Lazio 32, Atalanta 31, Milan* 31, Sampdoria 30, Parma 28, Torino 27, Fiorentina 27, Sassuolo 26, Cagliari 21, Genoa* 20, Udinese 18, Spal 18, Empoli 17, Bologna 14, Frosinone 10, Chievo* 8.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus* punti 53, Napoli 47, Inter 38, Sampdoria 32, Lazio 32, Torino 30, Parma 29, Milan* 28, Roma 28, Atalanta 28, Fiorentina 27, Sassuolo 26, Cagliari 25, Spal 22, Empoli 21, Genoa* 20, Udinese 19, Bologna 12, Frosinone 11, Chievo* 9.

*Una partita in meno

