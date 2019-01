Calciomercato Juventus, offerta choc per Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA - Sei partite e sei vittorie per il Manchester United da quando Solskjaer ha preso il posto di Mourinho alla guida tecnica. Nella rinascita dei 'Red Devils' c'è soprattutto lo zampino di Paul Pogba: protagonista con 5 gol e 4 assist vincenti in questo miniciclo. Il centrocampista francese sembrava destinato all'addio visti i rapporti tesi con lo 'Special One' e la Juventus era pronta ad accoglierlo nuovamente a Torino.

Per restare aggiornato con tutte le news di calciomercato CLICCA QUI . Ma ora la situazione è cambiata e secondo quanto riportato dal tabloid 'The Sun', sarebbe in programma un incontro a febbraio tra la dirigenza inglese ed il procuratore Minoper discutere il rinnovo del contratto con un ricco adeguamento dell'ingaggio. Si passerebbe dalle attuali 290mila sterline a settimana (pari a circa 17 milioni di euro l'anno) a 350mila sterline, ovvero quasi 21 milioni a stagione.