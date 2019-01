CALCIOMERCATO MILAN ULTIMISSIME PIATEK HIGUAIN / È un lunedì particolare, denso di impegni per il Milan che deve cercare di restare concentrato sul campo mentre tutto attorno è il calciomercato ad assorbire le attenzioni. Inizia oggi, nel giorno di Genoa-Milan, una settimana fondamentale, decisiva per il calciomercato Milan. Da Higuain e Piatek a Gelson Martins, Bergwijn, Jankto e gli altri nomi per il centrocampo: il calciomercato del Milan entra nel vivo. Facciamo il punto per capire cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato rossonero.

Calciomercato Milan, Higuain-Piatek in 48 ore

A tener banco, ovviamente, è la questione attaccanti. Nel giorno di Genoa-Milan, è proprio l'asse tra i due club ad infiammare il mercato. Gonzalo Higuain ha chiesto di non essere convocato (facendo infuriare Gattuso) perché con la testa già al Chelsea. L'ultimo allenamento a Milanello è stato decisamente sottotono, come sottolineato anche dall'allenatore in conferenza, e ormai il 'Pipita' è in viaggio verso Londra: come confermano in Inghilterra è atteso già nella giornata di domani per il rituale delle visite mediche alle quali seguiranno le firme sui contratti e, quindi, l'abbraccio con il ritrovato Maurizio Sarri per cercare di rilanciarsi dopo sei mesi di un amore mai nato con i rossoneri.

Ed il Milan si consola con la grande sorpresa di questo campionato di Serie A. Quasi tutto fatto ormai per Piatek, in arrivo in rossonero per 35 milioni di euro più una contropartita che potrebbe essere José Mauri. All'attaccante polacco andrà un quinquennale da 1,8 milioni di euro a salire ed è già partito il toto-maglia, con la possibilità di ereditare la pesante '9' che dopo Inzaghi è diventata una vera e propria maledizione, o in alternativa il 26 che ha già avuto in carriera mentre il 99 è occupato da Gigio Donnarumma.

Calciomercato Milan, non solo Piatek: da Gelson Martins a Bergwijn

Ulteriore conferma dello stato avanzato della trattativa è arrivata in mattinata, con il direttore generale del Genoa Giorgioche ha spiegato: "Abbiamo avuto un incontro con la dirigenza del Milan e ci siamo lasciati che dopo la gara di oggi avremmo fissato un nuovo appuntamento per determinare un incontro che può decidere le sorti di Piatek. Ognuno ha posto le sue problematiche sul tavolo, credo che nelle prossime 48 ore si arriverà a una conclusione in un senso o nell'altro". Come vi avevamo anticipato su Calciomercato.it, quindi, la giornata di martedì sarà decisiva per l'affare Piatek-Milan

Ma il Milan non si ferma. Perché la rosa di Gennaro Gattuso ha bisogno di innesti anche in altre zone del campo e tra le priorità in questi ultimi giorni di gennaio c'è la ricerca di un nuovo esterno offensivo. Con Alvaro Morata all'Atletico Madrid, l'occasione giusta può essere Gelson Martins: i 'Colchoneros' devono cedere almeno uno tra l'ex Sporting CP, fin qui poco utilizzato, e Nikola Kalinic. Il Milan si è messo in ascolto per il portoghese che può partire in prestito e fa gola anche a Arsenal e Monaco. Nelle scorse ore è spuntata inoltre la candidatura di Steven Bergwijn del Psv Eindhoven per il quale bisogna però battere il Manchester United, mentre un'altra pista molto calda conduce a Arnaut Danjuma Groeneveld.

Calciomercato Milan, da Tielemans a Jankto: fermento a centrocampo

Sistemato l'attacco, non vanno dimenticate le lacune a centrocampo dove l'allenatore si aspetta almeno un rinforzo. Questa è la settimana in cui bisognerà andare a concretizzare giorni di voci, valutazioni ed indiscrezioni. La lista degli obiettivi va scremata fino ad arrivare al profilo ideale. Difficile che sia Fellaini, per età, concorrenza e costi dell'operazione, così come Diawara visto che il Napoli sta per cedere Rog e il PSG pressa Allan. Si complicano pure le opzioni in casa Sassuolo: Sensi è stato blindato, Duncan si è auto-escluso ed è dura strapparlo ora agli emiliani. Dal Monaco, che sta puntando su profili più esperti per cercare la rimonta in classifica, può liberarsi invece il talentuoso Tielemans. Un gioiello da tempo nei radar milanisti, proprio come Baselli del Torino e Jankto che alla Sampdoria non sta trovando molto spazio. Sullo sfondo infine Badelj, potenziale partente in casa Lazio.

