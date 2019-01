CALCIOMERCATO NAPOLI ROG SIVIGLIA / Marko Rog continua ad essere il fulcro del mercato in uscita del Napoli.

Gli azzurri sono infatti alle prese con una matassa complicata da sbrogliare ormai da diversi giorni. Il centrocampista croato che non ha trovato neanche conla giusta continuità continua ad avere i fari puntati delche vorrebbe però chiudere un'operazione che ancora non trova soluzione., intercettato dall'edizione di Siviglia del portale 'ABC' prima di Napoli-Lazio, ha detto: "In questo momento non so nulla. Sono appena arrivato da Los Angeles. Probabilmente sapremo qualcosa nelle prossime ore". Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato.

Stando a quanto inoltre rivelato dal portale spagnolo il Napoli avrebbe accettato di ridurre a 30 milioni l'opzione per il riscatto del calciatore. Intanto l'agente dello stesso Rog arriverà oggi in Italia per tentare di trovare una soluzione in quanto il Siviglia vorrebbe un'opzione di circa 20 milioni. Gli andalusi inoltre hanno dato un ultimatum al Napoli per chiudere in tempi brevi. In caso contrario si cercheranno alternative.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui