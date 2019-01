CALCIOMERCATO GENOA STURARO PERINETTI / Mentre Piatek è ormai un promesso sposo del Milan, il Genoa si concentra sulla sostituzione del centravanti polacco ma non solo. Sono infatti ore caldissime di calciomercato in casa rossoblù con il direttore generale, Giorgio Perinetti che sta lavorando alacremente per rinforzare l'intera rosa a disposizione di Cesare Prandelli.

Tra i nomi più caldi per la mediana c'è l'ex juventino, reduce dall'esperienza alloe prontissimo a tornare al Genoa. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Proprio il direttore generale del club ligure in una lunga intervista ai microfoni di 'Radio Anch’Io Sport' su 'Radio Rai Uno' ha parlato delle prossime mosse di mercato: "Sturaro presto tornerà da noi. Il nostro mercato è vivo anche in entrata perché dobbiamo dare una mano a Prandelli per migliorare la rosa e ottenere i risultati che ci siamo prefissati”.

