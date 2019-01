CALCIOMERCATO GENOA PIATEK PJACA STEPINSKI KEAN / Ore caldissime in casa Genoa con la cessione di Krzysztof Piatek al Milan sempre più imminente. Il 'pistolero' polacco dovrebbe inevitabilmente lasciare un vuoto importante nell'attacco di Prandelli che desidera un sostituto all'altezza. Proprio in questo senso la dirigenza ligure sta lavorando per mettere a disposizione del proprio allenatore un nuovo centravanti di livello.

Il 'Secolo XIX' fa il punto sul mercato offensivo del Genoa con una folta lista di attaccanti. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato.

In pole c’è il croato Marko Pjaca che non ha reso come da aspettative a Firenze e che ora potrebbe essere ulteriormente chiuso da Muriel. L'attaccante in forza alla Fiorentina è però in prestito dalla Juventus che intanto non ha intenzione di liberare il giovane Kean, altra alternativa a Piatek. Da monitorare la pista Ferreyra dal Benfica mentre rimangono più dietro i nomi di Stepinski, Nestorovski e Destro. Difficile infine un ritorno in Italia di Mario Balotelli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui