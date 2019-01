DIRETTA JUVENTUS CHIEVO - La Juventus ospita il Chievo nel monday night della 20esima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Dopo il rocambolesco 3-2 dell'andata, i bianconeri di Allegri cercano un altro successo per allungare nuovamente in vetta alla classifica mentre i gialloblu di Di Carlo sognano di ribaltare i pronostici del testacoda e strappare un risultato positivo per alimentare il sogno salvezza.

Calciomercato.it vi offre la sfida dell'Allianz Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Douglas Costa, Emre Can, Matuidi, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Allegri

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Bani, Depaoli; Kyline, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Pellissier, Meggiorini. All. Di Carlo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 53, Napoli 47, Inter 40, Milan 34, Roma 33, Lazio 32, Atalanta 31, Sampdoria 30, Parma 28, Torino 27, Fiorentina 27, Sassuolo 26, Cagliari 21, Genoa 20, Udinese 18, Spal 18, Empoli 17, Bologna 14, Frosinone 10, Chievo* 8

*una partita in meno

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui