CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN BARELLA / Il PSG prova l'affondo per Allan Marques. Il centrocampista brasiliano del Napoli è l'obiettivo numero uno dei parigini, che in questo calciomercato invernale cercano rinforzi importanti per dare l'assalto alla Champions League. Così, il viaggio a Parigi del presidente De Laurentiis potrebbe servire per dare un'accelerata alla super trattativa, che si sbloccherà solo di fronte a cifre irrinunciabili, ovvero non inferiori a 80 milioni di euro. Cifra che il Napoli, in parte, reinvestirà subito acquistando un degno erede: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. In cima alla lista c'è Barella del Cagliari, per il quale Giulini chiede 50 milioni di euro cash: seguito anche dall'Inter, per motivi ambientali il calciatore non sembra entusiasta dell'ipotesi azzurra, considerando la forte rivalità che intercorre tra i campani e i sardi.

Calciomercato Napoli, nuove idee per il dopo Allan

Così, resta viva la pista Lobotka del Celta Vigo , intrapresa però anche daldi: il Napoli ha già l'accordo col calciatore, mentre resta da trovare l'intesa col club sulla formula del trasferimento. ll terzo nome caldo, infine, èdel, mediano già vagliato in passato. Qualora dovesse concretizzarsi il clamoroso trasferimento di, però, il Napoli valuterebbe anche altri profili.

Se Barella, Lobotka e Duncan sono i nomi caldi, non sono da eslcudere nuove idee per il centrocampo napoletano. Seguito già dall'anno scorso, Veretout della Fiorentina potrebbe tornare di moda a gennaio: nella scorsa stagione fu tra le sorprese del torneo, mentre quest'anno si sta confermando imprescindibile nella mediana di Pioli. Altro profilo gradito è Praet della Sampdoria, che nel recente rinnovo firmato coi blucerchiati ha visto l'eliminazione della clausola rescissoria da 26 milioni di euro: su di lui ci sono anche Juventus e Inter. Infine, spostandoci in Spagna, si valuta Marcos Llorente, mediano che sta trovando poco spazio nel Real Madrid: dopo averlo cercato invano la scorsa estate, gli azzurri potrebbero tornare alla carica, anche se restano dubbi sulle sue condizioni fisiche, essendo attualmente alle prese con un problema all'adduttore sinistro.

