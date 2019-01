Calciomercato Juventus, nuovo 'scippo' al Barcellona?

CALCIOMERCATO JUVENTUS MORIBA BARCELLONA / La gloriosa 'cantera' del Barcellona diventa terreno di conquista per i top club europei e la Juventus non vuole farsi sfuggire l'ennesima, potenziale grossa occasione.

Dopo il giovanissimo Pablo, attaccante classe 2002 strappato in estate ai catalani e ora protagonista in Primavera, la dirigenza juventina valuta ora un altro possibile affarone. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' infatti, i bianconeri si sarebbero attivati su Ilaix Mariba, centrocampista del 2003 che non ha firmato il nuovo contratto col Barcellona e, avendo compiuto 16 anni, può trasferirsi liberamente altrove. I rapporti si sarebbero quindi incrinati e la Juventus punta ad inserirsi, anche se dovrà vedersela con concorrenti importanti come ManchesterCity e Chelsea che in Inghilterra segnalano molto avanti.

