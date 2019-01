Calciomercato Juventus, Darmian-Spinazzola: le ULTIME di CM.IT

CALCIOMERCATO JUVENTUS DARMIAN SPINAZZOLA / Dentro Matteo Darmian, gli fa spazio Leonardo Spinazzola.

Cambio in fascia allache è pronta a riportare in Italia il terzino ex Torino. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

I bianconeri conservano da tempo l'accordo con Darmian e hanno ormai un'intesa di massima con il Manchester United sulla base del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva che si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro. Per la fumata bianca serve però, come detto, l'uscita di Spinazzola: la Juventus, come raccolto da Calciomercato.it, ha già l'accordo col Bologna, destinazione sulla quale sono in corso valutazioni da parte del calciatore che non ha ancora l'intesa. Sullo sfondo, invece, rimane il Genoa.

