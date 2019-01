Calciomercato Milan, affare Piatek: arriva l'annuncio di Perinetti

CALCIOMERCATO MILAN GENOA PERINETTI PIATEK / Ore di attesa in casa Milan per il colpo Piatek. L'attaccante del Genoa è stato deisgnato come degno erede di Higuain, ormai prossimo al Chelsea. Giorgio Perinetti, direttore generale dei rossoblu, ha fatto il punto sulla trattativa coi rossoneri: "Abbiamo avuto un incontro con la dirigenza del Milan, ci siamo lasciati che dopo la gara di oggi avremmo fissato un nuovo appuntamento per determinare un incontro che può decidere le sorti di Piatek. Ognuno ha posto le sue problematiche sul tavolo, credo che nelle prossime 48 ore si arriverà a una conclusione - le parole del dirigente a 'Radio Anch'io Sport' - Tifosi delusi secondo Sconcerti? Dispiace che i tifosi debbano privarsi dei loro beniamini, è il sistema calcio che è così. Il Genoa ha scommesso su tanti giovani. Sono giovani che hanno ambizioni e tentazioni. Piatek è partito benissimo, poi c'è stato un cambio di allenatore e in otto partite ha fatto un solo gol su rigore. I giocatori hanno anche ambizioni, vanno a guadagnare quattro o cinque volte quello che guadagnano da noi". Perinetti ha poi spiegato ulteriori dettagli sulla trattativa: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Milan, i dettagli del colpo Piatek

Incalzato dalle domande, il dirigente genoano ha dato ulteriori spiegazioni sull'imminente cessione: "Noi non abbiamo mai offerto Piatek, nessuno aveva intenzione di cederlo. Ci sono domande e una società deve rispondere.

Se non lo cediamo avremo lo stesso Piatek? Non sarà deluso? Mi pare che il Milan non sia riuscito a trattenere Higuain - prosegue Perinetti - Oggi la determinazione di un giocatore crea pressione enorme in una società. E' molto difficile gestire un giocatore che ha preso una decisione in un certo senso. Il Genoa ha sempre investito molto nei giocatori e li ha sempre sostituiti in maniera brillante. Dispiace per i tifosi, ma sono dinamiche di un calcio che si regge su aspetti economici e mediatici".

LE CONTROPARTITE - "Bertolacci e Josè Mauri? Abbiamo fatto due o tre ore di coversazione con Leonardo e Gazidis, poi si è aggiunto Preziosi. La trattativa non è definita, c'è bisogno di un nuovo incontro dove vanno discussi questi dettagli. Il Milan ha molti calciatori trasferibili, dobbiamo valutare quali calciatori possono dare una mano a Prandelli".

CHIAVE TATTICA - "Piatek con Cutrone? Ci saranno delle soluzioni da trovare. Per caratteristiche possono coesistere. Cutrone nella Primavera giocava esterno, credo che sia un giocatore che svaria molto. L'altro è un giocatore da area di rigore che può anche attaccare la profondità e svariare. Credo he Gattuso possa trovare soluzioni per farli coesistere".

CIFRE ESOSE - "Credo che da quando ci sono stati acquisti del PSG a cifre incredibili, tutto il mercato europeo impazzisce. Noi abbiamo preso giocatori giovani con una parte di rischio. Oggi bisogna rischiare, questo è il nostro compito. I costi nei trasferimenti internazionali salgono in maniera esponenziale. Oggi è difficilissimo prendere giocatori francesi. Nel campionato brasiliano oggi ci sono già costi altissimi".

