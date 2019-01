Calciomercato Inter, 'caso' Zaniolo: nuovo attacco ai nerazzurri!

CALCIOMERCATO INTER ROMA ZANIOLO / Proseguono le critiche all'Inter dopo l'esplodione di Nicolò Zaniolo, centrocampista che si sta mettendo in mostra nella Roma. Dopo il duro attacco di Collovati, stamane la 'Gazzetta dello Sport' ha esaminato le colpe della sua cessione arrivata la scorsa estate: "Se si giudica un’operazione di mercato che la realtà poi racconta come azzardata o sbagliata, la domanda sorge spontanea: colpa del club o dell’allenatore? Dunque, Zaniolo dall’Inter alla Roma per colpa di chi? Rispondere «di entrambi» non è ponziopilatesco, anche se può sembrarlo: è così. Rispondere «un po’ più del club» è voler dare la giusta entità al peso che i dirigenti devono avere rispetto al tecnico, quando si «firma» una rinuncia pesante. L’errore dell’Inter dunque è stato lasciare la medaglia dell’intuizione alla Roma.

Pensare che Zaniolo non fosse pronto per la Serie A, ma avesse ancora bisogno di un percorso di valorizzazione: se non fosse entrato nell’affare Nainggolan, il ragazzo sarebbe comunque andato in prestito. [...] Nainggolan veniva considerato, anzitutto da Spalletti, vitale per il progetto, e Zaniolo è stato frettolosamente derubricato a mezzo utile per raggiungere il fine. E qui sta l’errore di Spalletti: non l’insistenza nel volere Nainggolan - di questo gli verrà chiesto conto più avanti, e l’Inter spera ancora di no -, quanto il non aver posto veti alla cessione di un giocatore che lui aveva visto, ma fino alla scorsa estate si era visto solo in Primavera. [...] Se e quando gli errori si trasformano in colpe gravi di solito lo spiega il tempo. Che dirà se la parabola di Zaniolo continuerà a tendere verso l’alto in modo così esponenziale, ma soprattutto se il progetto Inter estrarrà davvero linfa vitale (leggi, vittorie) dall’investimento Nainggolan. [...] Al belga non si chiederà di far rima con Triplete, ma con successi sì. E più nell’immediato, di far parlare di lui almeno quanto si sta parlando di Zaniolo".