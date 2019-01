Calciomercato Napoli, Psg-Allan: l'affare si allarga. E De Laurentiis vola a Parigi

CALCIOMERCATO NAPOLI PSG ALLAN DE LAURENTIIS / Bisognerà stare in allerta fino alla fine del mercato di gennaio e non a caso il tecnico Carlo Ancelotti aveva detto di "sperare che chiudesse presto". Perché il Paris Saint-Germain ha tutt'altro che abbandonato il piano di arrivare ad Allan e, soprattutto dopo l'infortunio di Verratti, l'allenatore Tuchel ha bisogno di un rinforzo importante in mezzo al campo con il brasiliano del Napoli in pole.

Nelle chiacchierate tra Aurelio De Laurentiis ed il principe Nasser Al-Khelaifi, infatti, si sono aperti nuovi orizzonti con la trattativa per Allan che potrebbe rientrare in un discorso più ampio di cash sul tavolo insieme ad un accordo pluriennale con l'universo del marchio Qatar. Al momento il Napoli resta sulla sua posizione e vacillerà solo di fronte ad offerte irrinunciabili, ma il PSG è in pressing e l'agente è in azione. Occhio dunque al viaggio di De Laurentiis, che secondo il 'Corriere dello Sport' proprio oggi sarà a Parigi. Ufficialmente una vacanza in famiglia, anche se le tempistiche lasciano pensare anche a qualche impegno di lavoro.

