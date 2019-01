Calciomercato Inter, Gagliardini out: due club in pole

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI / L'Inter valuta il futuro di Roberto Gagliardini. Arretrato nelle gerarchie tecniche di Spalletti, il centrocampista potrebbe partire a gennaio per trovare più spazio altrove.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

, riporta 'Tuttosport', starebbe valutando la migliore soluzione per il prestito fino a giugno: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Così, in, due sembrano le destinazioni più probabili: ildi Mazzarri e ladi Pioli. I granata, dal canto loro, in fase di trattativa potrebbero concedere una corsia preferenziale su