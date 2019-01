Calciomercato Milan, altro colpo dopo Piatek: nome nuovo in attacco!

CALCIOMERCATO MILAN BERGWIJN / Milan alla ricerca di rinforzi offensivi. Con Gonzalo Higuain destinato al Chelsea, il nome caldo è Piatek del Genoa, che potrebbe trovare l'accordo definitivo nei prossimi giorni. Tuttavia, l'obiettivo della dirigenza rossonera è anche l'acquisto di un nuovo attaccante esterno: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Il nome nuovo, in tal senso, èdel: capace di giocare sia a sinistra che a destra, il giocatore, riporta 'Tuttosport', piace molto al Milan, che dovà però battere la concorrenza del. Nonostante il suo grande valore (ha un prezzo vicino ai 20 milioni di euro), gli olandesi potrebbero accettare di farlo partire già a gennaio. Spostandosi in Belgio, inoltre, l’elemento oggi più vicino ai rossoneri èdel, per il quale si starebbe trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. La terza opzione, infine, èdello, nazionale maliano di 20 anni.