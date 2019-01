Calciomercato Milan, non solo Piatek: Morata 'regala' un altro colpo

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK GELSON MARTINS / Inizia una settimana cruciale per il calciomercato Milan che entra nella sua fase decisiva. Dopo giorni di voci ed indiscrezioni, le prossime saranno ore decisive per diversi affari che ruotano attorno alla società milanista. A partire da Gonzalo Higuain, non convocato per la sfida di oggi col Genoa e pronto a volare al Chelsea, e Krzysztof Piatek, erede designato del 'Pipita' che dovrebbe costare alle casse rossonere circa 40 milioni di euro (contropartita inclusa). Dal fischio finale di Genoa-Milan, ogni momento sarà buono per l'annuncio della fumata bianca. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Calciomercato Milan, via libera per Gelson Martins

Ma non solo Piatek.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I rossoneri infatti devono intervenire anche in altri reparti, con la ricerca di un esterno offensivo che rientra tra le priorità di Leonardo. Il giornalista Maurizio Pistocchi parla di affare già fatto per Arnaut Danjuma Groeneveld , mentre dalla Spagna rilanciano con forza la candidatura di Gelson, portoghese classe '95 dell'. I 'Colchoneros', infatti, hanno praticamente chiuso l'acquisto di Alvarodal, ma prima di ufficializzarlo hanno bisogno di piazzare alcuni tasselli in uscita. Gli indiziati principali sono l'ex milanista Nikolae, appunto, Gelson Martins, ex Sporting CP che non sta trovando molto spazio. Il quotidiano 'As' ribadisce e conferma l'interessamento concreto da parte del Milan (che però non è solo) e nelle prossime ore l'Atletico dovrebbe dare il via libera alla cessione, condizione imprescindibile per l'arrivo di Morata, si legge.