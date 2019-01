CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA RINNOVO ICARDI / Ora Wanda Nara e la dirigenza dell'Inter sono sulla stessa lunghezza d'onda, anche nelle dichiarazioni pubbliche.

Dopo la rassicurazioni da parte dell'amministratore delegato nerazzurro Beppe, è la stessa moglie-agente del capitano Mauroad annunciare la volontà di arrivare al rinnovo che, con i dovuti tempi e modi, si farà. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

La conferma arriva dagli studi di 'Tiki Taka', dove Wanda torna sul tema del rinnovo e racconta: "Noi non abbiamo mai chiesto un adeguamento di contratto o un rinnovo - esordisce la moglie-agente dell'attaccante argentino -. Possiamo chiamare Ausilio (Ds dell'Inter, ndr), se volete. C'è questa cattiva pubblicità su di me, dicono che chiedo il rinnovo di contratto ogni volta che posso. Dicono sempre che sono io la stronza... Ognuno ha il procuratore che merita, io e Mauro siamo persone trasparenti. Ce ne sono molti che prendono per il culo le società. Quando l’Inter chiamerà, risponderò. Io non devo chiamare nessuno. Da parte di Icardi c'è la piena disponibilità a continuare la sua avventura in nerazzurro e sicuramente ci vedremo con la dirigenza. Speriamo che questa settimana sia la più importante per il rinnovo, mi arrivano questi segnali. Per me, si farà al 100%, ma non ho parlato ancora col club e non so leggere il futuro".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui