Calciomercato Cagliari, interesse concreto per Oliva: i dettagli di CM.IT

CALCIOMERCATO CAGLIARI OLIVA NACIONAL NANDEZ BOCA / Nahitan Nandez, ma non solo. Mentre si tenta di arrivare alla definitiva quadratura del cerchio per il 23enne centrocampista del Boca Juniors, il Cagliari si muove per un altro uruguaiano. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è concreto l’interesse per ChristianOliva.

Per il 22enne mediano delo, si discute di un trasferimento a titolo definitivo da 5 milioni di euro. Questa operazione, in caso di fumata bianca, non esclude quella per Nandez, che continua ad essere in piedi nonostante la fumata grigia di qualche giorno fa . Saranno giorni decisamente movimentati per il centrocampo di Rolando, che può contare anche sul gioiello Barella, sul quale l’Inter sta lavorando alacremente per battere l’agguerrita concorrenza (Chelsea su tutti).