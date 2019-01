NAPOLI LAZIO ANCELOTTI / Il Napoli supera la Lazio e si porta a -6 dalla Juventus in attesa del posticipo dei bianconeri. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Carlo Ancelotti ha analizzato il match del 'San Paolo': "Abbiamo reagito benissimo alla tante assenze e vinto meritatamente contro una grande squadra. Miglior Napoli stagionale? Abbiamo fatto molto bene, nonostante qualche momento di difficoltà. La squadra ha fatto una squadra prestazione soprattutto dal punto di vista tecnico". Sulla prestazione di Milik: "Ora deve trovare continuità, è stato fermo quasi due anni. Le sue qualità le conosciamo tutti ormai. Fabian Ruiz? Le ultime partite le ha fatte da centrocampista centrale, ha tecnica e grandi tempi di gioco. È un grande centrocampista". Sul paragone con Sacchi: "Non voglio essere paragonato a Sacchi, perché rimane una leggenda. Io cerco di adattarmi e come ho detto a inizio stagione questa è una squadra che ha grande qualità. Sono convinto e lo ripeto che possiamo fare ancora di più. Meret portiere titolare? È un grande talento, ma sono contento di tutti e tre i miei portieri. Ha gioventù e talento e può solo crescere anche grazie all'esperienza di Ospina e Karnezis".

Infine, sulla rincorsa allaper lo scudetto: "Non ci poniamo obiettivi a lungo termine, noi dobbiamo restare lì e vedere cosa succede".

Napoli-Lazio, Ancelotti in conferenza stampa

L'allenatore azzurro ha poi parlato in conferenza: "È una vittoria importante, a mio parere abbiamo evidenziato la grande qualità, il sacrificio e la voglia di tutti stasera. Nonostante i quattro pali abbiamo sofferto e alla fine vinto meritatamente. È la conferma che abbiamo una rosa forte e competitiva, c'era grande preoccupazione per le assenze ma io so il valore dei miei calciatori. Se sappiamo sopperire a queste assenze vuol dire che abbiamo valori tecnici e morali importanti. Con Fabián siamo stati più bravi e veloci degli altri, non credo che lo scorso anno giocasse così bene come sta facendo da noi. Milik ha trovato una forma ottimale ora, ruoterà di meno rispetto alla prima parte della stagione. Lo abbiamo gestito in maniera diversa, ora che sta bene proveremo ad utilizzarlo diversamente. Diawara può giocare in ogni modulo, avrebbe bisogno di più continuità come tutti, ma le ultime due che ha giocato le ha giocate bene. Può migliorare in costruzione, ma sta bene ora. Hamsik? Da martedì lavorerà con il gruppo e sarà a disposizione per sabato con il Milan. Allan-Fabián per il futuro a centrocampo? Non so nemmeno quale sarà la squadra di sabato. Ma ho la fortuna di avere una grande rosa a disposizione, non ci sono problemi nel farli giocare insieme. Dormirò sereno stasera per la prestazione vista, mi è piaciuta molto. C'è stata cazzimma. Meret sta dimostrando di essere un grande talento. Le critiche di Inzaghi all’arbitro? Ognuno tira l'acqua al suo mulino".

