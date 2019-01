NAPOLI LAZIO SIMONE INZAGHI / Inizia con una sconfitta il girone di ritorno della Lazio. Simone Inzaghi ha commentato con un po' di amaro in bocca la sconfitta soprattutto per via dell'espulsione di Acerbi: "Premetto che il Napoli ha meritato di vincere - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - ma su Acerbi, Callejon è stato più furbo, non so se era fallo ma l'ammonizione di certo non c'era. Nella seconda ammonizione colpisce nettamente la palla... poi è normale che me ne sono accorto e che mi sono arrabbiato. Sono episodi che ci vanno contro"

CORREA - "E' una risorsa, non è un caso che abbia giocato spesso. Non ci sono scusanti ma nessuno saprà mai come sarebbe finita in 11. Siamo stati sfortunati con l'arbitro, stasera non mi va bene nessuna ammonizione di Acerbi"

LUISALBERTO - "Ultimamente ha giocato bene, veniamo da un buon periodo..."

MILINKOVIC-SAVIC - "La scelta di sostituirlo è stata fatta perché era ammonito e domenica c'è la Juve".

PASSIVITA' - "Ci siamo abbassati parecchio e il Napoli ha giocato tecnicamente molto bene. Avevamo preparato delle cose che nel primo tempo non sono venute.

Secondo me nel secondo tempo abbiamo fatto delle buone cose. Ci servirà da lezione, sarà un campionato aperto, siamo sempre lì in classifica".

CONFERENZA STAMPA - Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dove erano presenti anche gli inviati di Calciomercato.it:

"Nel finale ho detto a Rocchi che per me non c'era nessuna delle due ammonizioni. Acerbi prende nettamente la palla, Callejon è stato più furbo. Il Napoli ha meritato di vincere, non ha rubato nulla. C'è stata però un'espulsione inventata, mi sarebbe piaciuto giocarla dopo il gol di Immobile, avendo reagito bene. Nel primo tempo mi sono arrabbiato coi miei nello spogliatoio, ma avremmo potuto giocarla diversamente in 11.

Nel primo tempo abbiamo fatto male nonostante l'approccio discreto. Abbiamo subito troppo passivamente, mentre il Napoli è stato bravo tecnicamente. Noi dobbiamo crescere, ma le altre corrono e mancano soltanto 18 partite. Alla prossima mancheranno dei calciatori e noi dovremmo farci trovare ugualmente pronti. Calciomercato? Stiamo valutando con la società, c'è unità d'intenti. Se qualcuno uscirà, un altro entrerà. Dispiace per stasera, perché le altre hanno fatto punti ma nulla è compromesso. Giocheremo le prossime sfide come i primi 25' della ripresa"

