CALCIOMERCATO JUVENTUS MILITAO REAL MADRID / Eder Militao è ad un passo dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da 'AS', i 'Blancos' hanno raggiunto l'accordo con il difensore del Porto e sono disposti a pagare la clausola rescissioria da 50 milioni di euro presente nel contratto del giocatore.

Il 21enne firmerà fino al 2025. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato con tutte le news di calciomercato.

Nonostante sia a conoscenza delle intenzioni della dirigenza spagnola, però, il Porto non ha ancora ricevuto una comunicazione ufficiale da parte del Real. Come anticipato da 'Calciomercato.it', la squadra di Florentino Perez era la principale pretendente della Juventus per il difensore brasiliano.

