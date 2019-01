Calciomercato Empoli, da Kownacki a Krunic: il punto di Iachini

EMPOLI GENOA CAGLIARI IACHINI / Ai microfoni di 'Sky Sport', mister Iachini al termine del match contro il Cagliari ha fatto il punto sul calciomercato.

L'vuole Kownacki e non solo: la conferma del tecnico: "La società dobbiamo inserire degli elementi in difesa, centrocampo e attacco, la società sta lavorando per avere una rosa più ampia.sono giocatori che possono essere giusti..."

KRUNIC - Tra i calciatori che possono andar via c'è Krunic, che piace parecchio al Genoa - "E' fondamentale trattenerlo - prosegue Iachini - una delle stelle della squadra con tante pretendenti in Serie A. Il presidente si è già espresso e vuole che il ragazzo resti con noi. Poi vedremo che accadrà...".

