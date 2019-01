Calciomercato Milan, affare Diawara: segnale chiaro da Napoli!

CALCIOMERCATO MILAN DIAWARA NAPOLI WOLVERHAMPTON / Diawara è tra gli obiettivi invernali del Milan. Il centrocampista del Napoli è stato individuato dal club rossonero come il playmaker su cui puntare da alternare a Biglia, che rientrerà solo fra due settimane. Gli azzurri però hanno alzato il muro chiedendo più di 30 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI Diawara piace anche al Wolverhampton ma come per il Milan da Napoli stasera è arrivato un segnale importante: il centrocampista, infatti, partirà titolare nella sfida contro la