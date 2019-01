VOTI E TABELLINO CAGLIARI-EMPOLI/ L’estro di Zajc non basta a Iachini per portare a casa una grande vittoria contro un Cagliari, a cui non basta la voglia di Pavoletti. Giornata negativa per Pedro e Veseli.

CAGLIARI

Cragno 6 – Molto reattivo sia nelle uscite alte che in quelle basse. Non può far nulla sui due gol.

Srna 6 – Legge molto bene la gara, scegliendo quando attaccare e quando invece rimanere a protezione della difesa.

Romagna 6 – Bene in fase d’impostazione, soffre solo leggermente gli inserimenti di Traore e compagni.

Pisacane 6 – Bene nelle chiusure, riesce a limitare senza grossi affanni Capuano.

Padoin 6 – Preziosa gara dell’ex Juventus, che riesce a limitare le discese di Di Lorenzo e gli inserimenti di Acquah.

Ionita 6,5 – Da un suo pregevole assist, arriva il gol di Pavoletti al 36’. Molto utile anche in fase d’interdizione.

Cigarini 6 – Bravo nell’eludere il pressing avversario e nel verticalizzare per Birsa e Pavoletti. Dal 78’ Bradaric – s.v.

Barella 5,5 – E’ il giusto mix di qualità – quantità: giocate semplici e spesso incisive e utili. In ritardo sul gol di Di Lorenzo.

Birsa 6 – Fa molto movimento senza palla, non dando punti di riferimento agli avversari. Dal 68’ Faragò 6 –Bravo nel mantenere la posizione.

Pavoletti 6,5 – Il suo venire incontro ai centrocampisti, crea molti spazi centralmente. Bravo nel protegger palla e far salire la squadra, così come nello smarcarsi da Di Lorenzo per segnare il suo settimo gol stagionale.

Pedro 5 – Cerca di approfittare degli spazi liberi lasciati da Pavoletti, ma senza poca precisione. Scompare completamente nel secondo tempo. Dal 74’ Farias 6 – Entra in campo e, senza fare cose eccessive, segna il gol che regala il pareggio al Cagliari.

All. Maran 5 – Gestisce bene la gara fino al 60’, per poi sbagliare la lettura e rischiare di perdere una partita che fino a quel momento era sua.

EMPOLI

Provedel 6 – Incolpevole sui gol del Cagliari. Precisi i suoi disimpegni con i piedi.

Di Lorenzo 6 – Molto utile in fase offensiva: proprio da una sua discesa, riesce a segnare il gol del pareggio.

Pende sul suo capo, l’errore che ha portato al gol di Pavoletti.

Veseli 5 – Bene nelle giocate d’anticipo, ma quando viene puntato o provano ad attaccarlo alle spalle, va in difficoltà. Da un suo errore, arriva il gol di Farias.

Silvestre 6 - Molto spesso funge da libero, effettuando delle buone chiusure.

Rasmussen 6 – Non gli manca certamente la grinta negli interventi, così come fa bene nel gioco aereo.

Pasqual 6 – Prova spesso queste verticalizzazioni per le punte ma senza grande successo. Bene invece in fase di non possesso palla.

Acquah 6 – Muscoli, grinta e corsa: armi importanti per provare a sfondare sulla destra. Dal 66’ Rodriguez -

Brighi 5 – Cerca di proteggere la difesa, recuperando palloni per poi far ripartire l’azione ma non sempre vi riesce. Dal 57’ Ucan 6 –Rispetto a Brighi, riesce a dettare bene i tempi di gioco.

Traore 6 – Tanta corsa, dinamismo e spirito di iniziativa, ma anche poca concretezza sotto porta.

Caputo5,5 – Ingaggia una lotta con Pisacane ma non sempre riesce ad avere la meglio.

Zajc 7 – Il talentuoso sloveno prova ad inventare, creando pericoli e spunti interessanti che però i compagni di squadra non sfruttano. Bravo nell’entrare in area di rigore, e segnare un bellissimo gol all’81’.

All. Iachini 6 – Ci prova fino alla fine, ma un errore individuale non lo premia dal punto di vista di lettura della gara.

Arbitro: Pasqua 6,5 – Discreta partita del direttore di gara della sezione di Tivoli, che predilige il dialogo con i giocatori alle ammonizioni. Giusto annullare il gol di Pavoletti al 13’ per posizione di fuorigioco dello stesso attaccante.

TABELLINO

CAGLIARI-EMPOLI 2-2

Cagliari (4-3-1-2): Cragno, Srna, Romagna, Pisacane, Padoin, Ionita, Cigarini (78’ Bradaric), Barella, Birsa (68’ Faragò), Pavoletti, Pedro (74’ Farias). A disposizione: Rafael, Aresti, Lykogiannis, Lella, Andreolli, Pajac, Verde. All. Maran

Empoli (5-3-2): Provedel, Di Lorenzo, Veseli, Silvestre, Rasmussen, Pasqual, Acquah (66’ Rodriguez), Brighi (57’ Ucan), Traore, Caputo, Zajc. A disposizione: Fulignati, Terracciano, Untersee, Marcjanik, Pejovic, Ricchi, Belardinelli, Bubacar Baldé, Mráz. All. Iachini

MARCATORI: 36’ Pavoletti (C), 70’ Di Lorenzo (E), 81’ Zajc (E), 91’ Farias (C)

ARBITRO: Fabrizio Pasqua (Sez. di Tivoli)

AMMONITI: -

ESPULSI: -

