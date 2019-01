Serie A, Cagliari-Empoli 2-2: Farias evita la beffa!

SERIE A CAGLIARI EMPOLI / Spettacolo e giocate di alta classe durante Cagliari-Empoli, match valido per la 20a giornata di Serie A. In terra sarda, il primo tempo è stato positivo per il Cagliari, portatosi in vantaggio grazie a un bel colpo di testa di Pavoletti. Nella ripresa, però, nonostante alcune occasioni sfiorate dagli uomini di Maran, l'Empoli è riuscito a rimontare lo svantaggio grazie alle reti di Di Lorenzo e Zajc.

Nei minuti di recupero, quando tutto sembrava perduto, lo spunto diha regalato il pareggio ai padroni di casa. Con questo risultato, i toscani non riescono a scappare dalla zona retrocessione, mentre i sardi mantengono la posizione tranquilla in classifica.

Cagliari-Empoli 2-2: 36' Pavoletti (C); 71' Di Lorenzo (E); 81' Zajc (E); 91' Farias (C)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53, Napoli 44, Inter 40, Roma 33, Lazio 32, Atalanta 31, Milan 31, Sampdoria 30, Parma 28, Fiorentina 27, Torino 27, Sassuolo 26, Cagliari 21, Genoa 20, Udinese 18, Spal 18, Empoli 17, Bologna 14, Frosinone 10, Chievo 8.

