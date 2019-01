ESCLUSIVO CALCIOMERCATO JUVENTUS MILITAO / In vista della prossima stagione la Juventus è caccia di rinforzi per la difesa. Tra i nomi nel mirino dei bianconeri risulta esserci pure Militao, brasiliano che sta disputando una grande stagione al Porto - dove è approdato l'estate scorsa - e obiettivo concreto soprattutto del Real Madrid.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it , l'agente del classe '98 è sbarcato in Italia e nei prossimi giorni, se non addirittura ore, è possibile che possa incontrarsi proprio con la dirigenza juventina per ascoltare la sua proposta ufficiale per il calciatore che, prima di volare in, è stato molto vicino all'. Per Militao, comunque, l'ostacolo più grosso è sicuramente rappresentato dal sopracitato Real Madrid. La scorsa settimana un altro dei suoi agenti è stato proprio nella Capitale spagnola per cercare di definire tutti i dettagli con il club madrileno, che vanta eccellenti rapporti col Porto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui